В Рождественскую ночь в Кемерове будут ходить автобусы и трамваи

6 Янв. 2019 2019-01-06T15:11:35+03:00

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После праздничного богослужения верующие смогут добраться домой на общественном транспорте.

Вечером 6 января во всех православных храмах начинаются праздничные богослужения на рождество Христово. Начинаются они в разное время: одни в 22:00, другие – в 00:00, а завершаются далеко за полночь. Для кемеровчан, решивших побывать на богослужении, в ночь с 6 на 7 января будет работать общественный транспорт. Добраться до дома можно будет на трамваях и автобусах. В 03:30 от Знамеского кафедрального собора будет организован вывоз пассажиров по следующим направлениям:

Трамвай № 1: остановка «Собор», улица Соборная, улица Сибиряков-Гвардейцев, улица Терешковой, остановка «ЗХВ».

Трамвай № 1: остановка «Собор», улица Соборная, проспект Ленина, улица Дзержинского, улица Ноградская, остановка «КЭМЗ».

Трамвай № 5: остановка «Собор», улица Соборная, проспект Ленина, проспект Кузнецкий, улица Автозаводская, улица Космическая, улица Радищева, поселок Южный.

Автобусные маршруты по направлениям:

• Остановка «Собор», улица Соборная, проспект Октябрьский, проспект Ленинградский, улица Марковцева.

• Остановка «Собор», улица Соборная, проспект Ленина, улица Тухачевского, проспект Молодежный, ФПК.