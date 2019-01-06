Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством Христовым

6 Янв. 2019 2019-01-06T16:03:25+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством Христовым. Теплые слова пожеланий он написал на своей странице в социальной сети.

Сергей Цивилев тепло поздравил всех православных кузбассовцев с одним из главных религиозных праздников – Рождеством Христовым. Глава региона отметил, что во всех кузбасских церквях, храмах и приходах пройдут праздничные богослужения, а после многие соберутся в теплом семейном кругу и скажут друг другу самые важные слова.

- Хочу поздравить всех православных с этим светлым праздником. Желаю вам мира, благополучия и семейного счастья! Пусть вас всегда согревает тепло близких и друзей, - от всей души пожелал кузбассовцам Сергей Цивилев. - С Рождеством!

К слову, после рождественских богослужений, которые пройдут во всех храмах, будет работать общественный транспорт: благодаря автобусам и трамваям кузбассовцы смогут с комфортом добраться домой.