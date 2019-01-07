В Кемерове накануне вечером сгорел частный дом

7 Янв. 2019 2019-01-07T05:22:48+03:00

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Накануне вечером в Кемерове случился пожар, который, по сообщениям очевидцев, стоил жизни хозяину частного дома.

Пожар начался в шестом часу вечера 6 января, а в 18:03 сигнал тревоги поступил на пульт диспетчера. Очевидцы сообщали, что горит частный двухквартирный дом на улице 2-ой Сосновой. На место тут же выдвинулись 33 пожарных и восемь единиц техники. Справится с огнем удалось лишь через час – к 18:57.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/685244" frameborder="0"></iframe> Пожар в Кемерове.Видео: vk.com, "Подслушано Кемерово", Сергей Бузылев

Очевидцы сняли на видео страшный пожар: большой дом буквально превратился в огромный факел.

- Я ехала мимо в 18часов, задымление, как в «Сайлент Хилле»,в машине все аж гарью пропахло, - пишет в соцсетях одна из очевидец пожара. - С дороги видно дом было и огонь в нем. Страшно…

Те, кто живет рядом с погорельцами, сообщают о гибели пожилого мужчины, жившего в этом доме. Информация о погибшем, а также причины пожара уточняются.