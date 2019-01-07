В Кемерове накануне вечером сгорел частный дом
Накануне вечером в Кемерове случился пожар, который, по сообщениям очевидцев, стоил жизни хозяину частного дома.
Пожар начался в шестом часу вечера 6 января, а в 18:03 сигнал тревоги поступил на пульт диспетчера. Очевидцы сообщали, что горит частный двухквартирный дом на улице 2-ой Сосновой. На место тут же выдвинулись 33 пожарных и восемь единиц техники. Справится с огнем удалось лишь через час – к 18:57.
Пожар в Кемерове.Видео: vk.com, "Подслушано Кемерово", Сергей Бузылев
Очевидцы сняли на видео страшный пожар: большой дом буквально превратился в огромный факел.
- Я ехала мимо в 18часов, задымление, как в «Сайлент Хилле»,в машине все аж гарью пропахло, - пишет в соцсетях одна из очевидец пожара. - С дороги видно дом было и огонь в нем. Страшно…
Те, кто живет рядом с погорельцами, сообщают о гибели пожилого мужчины, жившего в этом доме. Информация о погибшем, а также причины пожара уточняются.