В Кемерове на тротуаре столкнулись легковушка и маршрутное такси
Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях
Фото: Денис Новгородов / "ВКонтакте"
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В Кемерове 6 января столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях.
Дорожно-транспортное происшествие произошло днем напротив гипермаркета «Лента» на Ленинградском проспекте. По данным очевидцев, маршрутное такси №111 заехало на тротуар, после чего в него врезался легковой автомобиль.
Пользователи соцсетей предположили, что маршрутка двигалась прямо к проспекту Химиков, а легковушка не успела завершить разворот и въехала в общественный транспорт. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.