В Кемерове на тротуаре столкнулись легковушка и маршрутное такси

7 Янв. 2019 2019-01-07T06:35:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове 6 января столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем напротив гипермаркета «Лента» на Ленинградском проспекте. По данным очевидцев, маршрутное такси №111 заехало на тротуар, после чего в него врезался легковой автомобиль.

Пользователи соцсетей предположили, что маршрутка двигалась прямо к проспекту Химиков, а легковушка не успела завершить разворот и въехала в общественный транспорт. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.