2019-01-07T06:35:18+03:00
Происшествия

В Кемерове на тротуаре столкнулись легковушка и маршрутное такси

Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Денис Новгородов / "ВКонтакте"Фото: Денис Новгородов / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Кемерове 6 января столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. Фотографии последствий аварии появились в социальных сетях.

Дорожно-транспортное происшествие произошло днем напротив гипермаркета «Лента» на Ленинградском проспекте. По данным очевидцев, маршрутное такси №111 заехало на тротуар, после чего в него врезался легковой автомобиль.

Пользователи соцсетей предположили, что маршрутка двигалась прямо к проспекту Химиков, а легковушка не успела завершить разворот и въехала в общественный транспорт. Обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Заключенные юргинской колонии стали звонарями
Тело неизвестного мужчины нашли на Кондомском шоссе в Новокузнецке
25 человек застряли под Кемеровом в сломанном автобусе
В Кемерове накануне вечером сгорел частный дом
Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством Христовым
В Рождественскую ночь в Кемерове будут ходить автобусы и трамваи
Рождество-2019: во сколько начинаются богослужения в Кемерове
В Киселевске из-за пожара эвакуирован торговый центр
Погода на Рождество в Кузбассе: тепло и солнечно
На кузбасской трассе произошло ДТП с участием грейдера
Кузбассовец купил очки и попал на скамью подсудимых
За пять дней в Кузбассе задержали 171 нетрезвого водителя
Новокузнецкий «Металлург» выиграл первый в этом году матч
Новокузнечанин заплатил восемь тысяч рублей за доверчивость
В Рождественскую ночь в Новокузнецке будут ходить автобусы
Превысили скорость: стали известны подробности массового ДТП в Кузбассе
Кузбасским селам выделят более 290 миллионов рублей на развитие инфраструктуры