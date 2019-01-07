2019-01-07T07:03:36+03:00
Общество

25 человек застряли под Кемеровом в сломанном автобусе

Транспортное средство заглохло на трассе в -30 градусов
Екатерина БОРМОТОВА
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24 пассажира в -30 оказались на трассе в сломанном автобусе Фото: ГУ МВД по Кемеровской области24 пассажира в -30 оказались на трассе в сломанном автобусе Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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На трассе в Кемеровском районе в -30 градусов сломался междугородний автобус. Внутри находились 25 человек.

Происшествие произошло днем 6 января на 243 километре трассы Р-255 «Сибирь». Стоящий на обочине пассажирский автобус обнаружил экипаж ГИБДД. Кроме водителя, в нем находились 24 человека.

Как оказалось, автобус остановился из-за неисправности двигателя. Однако устранить поломку на месте водитель не смог из-за 30-градусного мороза. Полицейские отправили пассажиров до пункта назначения на машинах. А сломанное транспортное средство на тягаче доставили к месту ремонта.

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