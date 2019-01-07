2019-01-07T08:32:13+03:00
Происшествия

Тело неизвестного мужчины нашли на Кондомском шоссе в Новокузнецке

Полицейские просят помочь в опознании
Екатерина БОРМОТОВА
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Полиция просит помочь установить личность погибшего новокузнечанинаПолиция просит помочь установить личность погибшего новокузнечанина
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На Кондомском шоссе в Новокузнецке 6 января нашли тело неизвестного мужчины. Полицейские просят помочь с его опознанием.

Как сообщили в отделе уголовного розыска УМВД по Новокузнецку, тело неизвестного мужчины было найдено около автодороги по адресу Кондомское шоссе, 39. Мужчина был одет в серые штаны на шнурке размера 48-50, тельняшку в синюю полоску, трусы-боксеры серо-голубого цвета с диаграммами, черные носки. Размер ноги 39-40.

Полицейские обратились к горожанам, которые могут помочь установить личность погибшего. Сведения можно сообщить по телефонам в Новокузнецке (3843) 57-44-89, 74-14-93 и +7 904 574-96-46. Анонимность гарантируется.

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