Заключенные юргинской колонии стали звонарями

7 Янв. 2019 2019-01-07T09:52:24+03:00

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В Юрге 10 заключенных колонии строгого режима стали звонарями. Им вручили соответствующие документы.

Пять месяцев заключенные ИК-41 проходили обучение на звонарей. За это время они успешно освоили необходимый перечень теоретических и практических дисциплин и сдали экзамены. После в храме Воскресения Христа им вручили документы об окончании курсов. Степень церковного звонаря получили 10 осужденных.

Как рассказали в ГУ ФСИН по Кемеровской области, курсы звонарей были открыты во всех исправительных учреждениях УИС Кузбасса в 2018 году. Причем обучаться на них могут не только заключенные, но и сотрудники колоний.