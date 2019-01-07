Стали известны подробности пожара, в котором погиб кемеровчанин

7 Янв. 2019 2019-01-07T10:27:08+03:00

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В МЧС рассказали подробности пожара, в котором погиб кемеровчанин. Площадь пожара составила 144 квадратных метра.

По данным ведомства, сигнал о возгорании двухквартирного дома на улице 2-ая Сосновая поступил в оперативные службы в 18.03. На момент прибытия первого подразделения крыша дома горела открытым пламенем. Также полыхало внутри дома. Момент, как пламя захватило все жилое строение, попал на видео.

– В результате пожара в квартире № 1 сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши на всей площади, в квартире № 2 обгорели стены дома внутри на всей площади, сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши на всей площади. У надворной постройки обгорели стены внутри на площади 10 квадратных метров, сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши на всей площади. Общая площадь пожара составила 144 квадратных метра, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Предварительная причина пожара – нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования. К ликвидации ЧП привлекались 33 сотрудника МЧС.

В СУ СК Кузбасса подтвердили, что при пожаре погиб 56-летний мужчина. Причина его смерти устанавливается.