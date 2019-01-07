2019-01-07T11:25:58+03:00
Общество

В полиции рассказали, как прошла Рождественская ночь в Кузбассе

Богослужения прошли в 172 храмах и церквях региона
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения возле православных храмов, церквей и монастырей Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиСотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения возле православных храмов, церквей и монастырей Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
Изменить размер текста:

В полиции рассказали, как прошла Рождественская ночь в Кемеровской области. Традиционные богослужения состоялись в 172 храмах, церквях и приходах региона.

В праздничную ночь на контроле порядка в Кузбассе стояли порядка 1,5 тысячи полицейских. Также им помогали 220 бойцов Росгвардии и более 400 представителей общественности – народные дружинники, сотрудники частных охранных организаций и казаки.

До начала богослужений полицейские проверили территории, где должны были состояться массовые мероприятия. Сотрудники ГИБДД несли дежурство возле православных храмов, церквей и монастырей, обеспечивая безопасность дорожного движения.

В полиции Кузбасса отметили, что в Рождественскую ночь в регионе не было допущено нарушений правопорядка. В ведомстве уточнили, что полицейские будут работать в усиленном режиме до конца всех праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как в Кузбассе встретили Рождество

«Рождество Христово – один из самых главных христианских праздников. Он освещает наши сердца своей чистотой, благодатью и надеждой на лучшую жизнь, полную добрых дел, стремлений к совершенствованию, благим преобразованиям.

Чтобы уверенно смотреть в будущее, необходимо сохранять, беречь и развивать главные ценности православия, которые из поколения в поколение нам передавали наши родители, – почитание предков, ответственное воспитание детей, уважение к истории, любовь к ближнему», - отметил в Instagram Кузнецов. (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовцев ждет трехдневная рабочая неделя
Стали известны подробности пожара, в котором погиб кемеровчанин
Заключенные юргинской колонии стали звонарями
Тело неизвестного мужчины нашли на Кондомском шоссе в Новокузнецке
25 человек застряли под Кемеровом в сломанном автобусе
В Кемерове на тротуаре столкнулись легковушка и маршрутное такси
В Кемерове накануне вечером сгорел частный дом
Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством Христовым
В Рождественскую ночь в Кемерове будут ходить автобусы и трамваи
Рождество-2019: во сколько начинаются богослужения в Кемерове
В Киселевске из-за пожара эвакуирован торговый центр
Погода на Рождество в Кузбассе: тепло и солнечно
На кузбасской трассе произошло ДТП с участием грейдера
Кузбассовец купил очки и попал на скамью подсудимых
За пять дней в Кузбассе задержали 171 нетрезвого водителя
Новокузнецкий «Металлург» выиграл первый в этом году матч
Новокузнечанин заплатил восемь тысяч рублей за доверчивость
В Рождественскую ночь в Новокузнецке будут ходить автобусы
Превысили скорость: стали известны подробности массового ДТП в Кузбассе
Кузбасским селам выделят более 290 миллионов рублей на развитие инфраструктуры