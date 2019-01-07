В полиции рассказали, как прошла Рождественская ночь в Кузбассе

7 Янв. 2019 2019-01-07T11:25:58+03:00

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В полиции рассказали, как прошла Рождественская ночь в Кемеровской области. Традиционные богослужения состоялись в 172 храмах, церквях и приходах региона.

В праздничную ночь на контроле порядка в Кузбассе стояли порядка 1,5 тысячи полицейских. Также им помогали 220 бойцов Росгвардии и более 400 представителей общественности – народные дружинники, сотрудники частных охранных организаций и казаки.

До начала богослужений полицейские проверили территории, где должны были состояться массовые мероприятия. Сотрудники ГИБДД несли дежурство возле православных храмов, церквей и монастырей, обеспечивая безопасность дорожного движения.

В полиции Кузбасса отметили, что в Рождественскую ночь в регионе не было допущено нарушений правопорядка. В ведомстве уточнили, что полицейские будут работать в усиленном режиме до конца всех праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству.

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