Кузбассовцев ждет трехдневная рабочая неделя

7 Янв. 2019 2019-01-07T12:27:11+03:00

Первый рабочий день в новом году выпадает на среду, 9 января

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Десятидневные новогодние праздники подходят к концу – уже в среду, 9 января, для большинства кузбассовцев наступит первый рабочий день в этом году.

Длинные новогодние каникулы скоро закончатся. Впереди всего один выходной перед чередой рабочих будней. Благо, рабочих дней на этой неделе не так много – всего три вместо привычных пяти, после чего кузбассовцев ждут очередные выходные.

Так, в 2019 году большинство жителей региона выйдет на работу в среду, 9 января. Также рабочими будут четверг и пятница, а уже в субботу можно остаться дома в любимой пижаме и досмотреть все фильмы, которые не успели досмотреть на новогодних праздниках.

К слову, новогодние каникулы – самые длинные праздничные выходные в этом году. Стоит отметить, что выпавшие на субботу и воскресенье Рождественские дни были перенесены на май. Так, в связи с Первомаем Россия и Кузбасс будет отдыхать пять дней, а на День Победы – четыре.

Ознакомиться с полным списком праздничных дней, которые выпадают на этот год, можно, перейдя по ссылке.