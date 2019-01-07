Кузбассовцы подобрали еще одного раненого сыча

7 Янв. 2019 2019-01-07T13:32:10+03:00

Сейчас сыч весит всего 111 граммов Фото: "Помощь диким и экзотическим животным г. Кемерово" / "ВКонтакте"

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В кемеровский Центр помощи диким и экзотическим животным доставили мохноногого сыча. Это первая раненая птица, которая попала в руки специалистам КемГУ в новом году.

Как рассказали в Центре, у сыча травма мягких тканей правого крыла, проблемы с кишечником и паразиты. Сейчас птица весит 111 граммов.

- Сыч попал к нам вечером 5 января. Его из Мариинска привез мужчина. Как травмировалась птица, можем только предположить. Судя по всему, она столкнулась с каким-то предметом. Рентгенограмма показала, что кости целы, есть небольшие гематомы на крыльях, закрытая черепно-мозговая травма, замедленные рефлексы, - рассказала «Комсомольской правде» сотрудница Центра сохранения биоразнообразия при КемГУ Наталия Ивлева.

Специалисты надеются, что после курса реабилитации сыч сможет вернуться в природу. Сроки реабилитации пока называть не стали – в данный момент сложно спрогнозировать, как птица будет отвечать на терапию. Для выздоровления сычу сейчас нужны покой, отсутствие раздражителей, пища и витаминные комплексы. Также ее помещают в кислородную камеру.

Напомним, в 2018 году в Центр помощи диким и экзотическим животным, который открыт при КемГУ, доставили 38 сов. Из них 13 было выпущено в природу, еще девять нашли дом, еще пять птиц остаются на лечении с перспективой выпуска.