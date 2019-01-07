2019-01-07T13:32:10+03:00
Общество

Кузбассовцы подобрали еще одного раненого сыча

Сейчас птица находится под присмотром специалистов
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Сейчас сыч весит всего 111 граммов Фото: "Помощь диким и экзотическим животным г. Кемерово" / "ВКонтакте"Сейчас сыч весит всего 111 граммов Фото: "Помощь диким и экзотическим животным г. Кемерово" / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В кемеровский Центр помощи диким и экзотическим животным доставили мохноногого сыча. Это первая раненая птица, которая попала в руки специалистам КемГУ в новом году.

Как рассказали в Центре, у сыча травма мягких тканей правого крыла, проблемы с кишечником и паразиты. Сейчас птица весит 111 граммов.

- Сыч попал к нам вечером 5 января. Его из Мариинска привез мужчина. Как травмировалась птица, можем только предположить. Судя по всему, она столкнулась с каким-то предметом. Рентгенограмма показала, что кости целы, есть небольшие гематомы на крыльях, закрытая черепно-мозговая травма, замедленные рефлексы, - рассказала «Комсомольской правде» сотрудница Центра сохранения биоразнообразия при КемГУ Наталия Ивлева.

Специалисты надеются, что после курса реабилитации сыч сможет вернуться в природу. Сроки реабилитации пока называть не стали – в данный момент сложно спрогнозировать, как птица будет отвечать на терапию. Для выздоровления сычу сейчас нужны покой, отсутствие раздражителей, пища и витаминные комплексы. Также ее помещают в кислородную камеру.

Напомним, в 2018 году в Центр помощи диким и экзотическим животным, который открыт при КемГУ, доставили 38 сов. Из них 13 было выпущено в природу, еще девять нашли дом, еще пять птиц остаются на лечении с перспективой выпуска.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 3,7 тысячи подарков собрали для кузбасских сирот на Рождество
Погода в Кузбассе 8 января: снег и гололедица
Кузбассовцев ждет трехдневная рабочая неделя
В полиции рассказали, как прошла Рождественская ночь в Кузбассе
Стали известны подробности пожара, в котором погиб кемеровчанин
Заключенные юргинской колонии стали звонарями
Тело неизвестного мужчины нашли на Кондомском шоссе в Новокузнецке
25 человек застряли под Кемеровом в сломанном автобусе
В Кемерове на тротуаре столкнулись легковушка и маршрутное такси
В Кемерове накануне вечером сгорел частный дом
Губернатор Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством Христовым
В Рождественскую ночь в Кемерове будут ходить автобусы и трамваи
Рождество-2019: во сколько начинаются богослужения в Кемерове
В Киселевске из-за пожара эвакуирован торговый центр
Погода на Рождество в Кузбассе: тепло и солнечно
На кузбасской трассе произошло ДТП с участием грейдера
Кузбассовец купил очки и попал на скамью подсудимых
За пять дней в Кузбассе задержали 171 нетрезвого водителя
Новокузнецкий «Металлург» выиграл первый в этом году матч
Новокузнечанин заплатил восемь тысяч рублей за доверчивость
В Рождественскую ночь в Новокузнецке будут ходить автобусы
Превысили скорость: стали известны подробности массового ДТП в Кузбассе
Кузбасским селам выделят более 290 миллионов рублей на развитие инфраструктуры