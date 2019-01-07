2019-01-07T13:58:01+03:00
Общество

Погода в Кузбассе 8 января: снег и гололедица

Ночью температура опустится до -26 градусов
Екатерина БОРМОТОВА
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Днем 8 января в Кузбассе будет тепло и снежноДнем 8 января в Кузбассе будет тепло и снежноФото: Евгения ГУСЕВА
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Синоптики рассказали, какая погода ждет кузбассовцев 8 января. Ночью столбики термометров опустятся до – 26 градусов Цельсия.

По данным Кемеровского гидрометцентра, во вторник в Кемеровской области будет облачно с прояснениями, в большинстве районов – снег от небольшого до умеренного, местами метели. На дорогах возможно образование гололедицы, так что водителям следует быть особенно внимательными.

Ночью столбики термометров опустятся до -12,-17 градусов, при прояснениях возможно похолодание до -26 градусов. Днем будет значительно теплее: от -5 до -10 градусов, местами прохладнее – до -15 градусов.

Погода в Кемерове также будет облачной с прояснениями, днем в городе будет идти небольшой снег, на дорогах образуется гололедица.

Ночь в Кемерове будет теплее, чем в целом по области. Столбики термометров опустятся до отметок в -12,-14 градусов. Днем синоптики обещают всего -7,-9 градусов.

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