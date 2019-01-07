2019-01-07T14:31:42+03:00
Общество

Более 3,7 тысячи подарков собрали для кузбасских сирот на Рождество

В регионе подвели итоги акции «Рождество для всех и каждого»
Екатерина БОРМОТОВА
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Кузбасским детям-сиротам подарили на Рождество более 3,7 тысячи подарковКузбасским детям-сиротам подарили на Рождество более 3,7 тысячи подарковФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемеровской области подвели итоги акции «Рождество для всех и каждого». В этом году подарки в рамках акции получили более 3,7 тысячи детей-сирот.

Областная акция «Рождество для всех и каждого» проходила с 13 декабря 2018 года по 5 января 2019 года. Организаторы благотворительного мероприятия установили елки с открытками в 78 торговых центрах области, и каждый желающий мог выбрать, чье желание он хочет осуществить. Подарки покупатели опускали в специальную рождественскую корзину, после чего волонтеры (в этом году их было 396) передавали их адресатам.

За почти три недели долгожданные новогодние подарки получили более 3,7 тысячи детей на сумму более 3,5 миллионов рублей, сообщили в администрации Кемеровской области.

Торжественное закрытие областной акции прошло 7 января в крытом модуле стадиона Химик. После этого собравшимся показали благотворительный спектакль «Снежная королева».

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