2019-01-07T18:18:16+03:00
Происшествия

Ночью в Кузбассе загорелись дом, веранда и стайка

Животные в пожаре не пострадали
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кемеровской области в ночь с 6 на 7 января загорелись частный дом, веранда и стайка. К счастью, в огне не пострадали ни люди, ни животные.

Сигнал о пожаре на улице Орловской в городе Ленинске-Кузнецком поступил в оперативные службы в 02.58. На место выехали две автоцистерны и восемь спасателей.

- На момент прибытия первого подразделения горела веранда дома открытым пламенем.

В результате пожара обгорели стены внутри и снаружи веранды на площади восемь квадратных метров, обгорела обрешетка крыши стайки на площади три квадратных метра, - сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

По предварительным данным, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Ликвидировать возгорание удалось в 03.13. В ведомстве уточнили, что никто из людей и животных в результате ЧП не пострадал.

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