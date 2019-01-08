В Кемерове поймали 18-летнего торговца кокаином

8 Янв. 2019 2019-01-08T06:25:56+03:00

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В Кемерове полицейские поймали 18-летнего драгдилера. Через «закладки» он продавал гашиш, экстази и кокаин.

Как рассказали в областном управлении МВД, кемеровские наркополицейские получили информацию, что 18-горожан продает наркотики на территории города. Стражи порядка задержали подозреваемого и обнаружили при досмотре четыре свертка с наркотиками. В тайниках дилера нашли еще несколько упаковок. Оказалось, что это был кокаин и гашиш массой более 13 граммов.

Дома у молодого человека полицейские нашли еще 390 граммов кокаина, гашиша и экстази. Наркотики были предназначены для продажи бесконтактным способом. В квартире оперативники нашли, весы, инструменты для фасовки, упаковочные материалы и ноутбук с информацией о местах «закладок».

В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело. Ему грозит 20 лет тюрьмы.