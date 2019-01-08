В Кемерове у автовокзала загорелась иномарка

8 Янв. 2019 2019-01-08T07:24:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром у кемеровского автовокзала загорелся автомобиль Peugeot 307. Очевидцы пытались потушить иномарку огнетушителями, однако автомобиль полностью выгорел.

В 7.45 в противопожарную службу поступило сообщение во возгорании автомобиля на Кузнецком проспекте в Кемерове. На место выехали два отделения пожарной охраняя, семь человек.

– На момент прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара обгорел моторный отсек, салон автомобиля и лакокрасочное покрытие на всей площади, – отметили в ГУ МЧС по Кемеровской области. – Пострадавших нет.

По предварительной оценке специалистов, возгорание в автомобиле Peugeot 307 произошло из-за неисправности электрооборудования.

Как пишут пользователи соцсети, водители проезжающих мимо автомобилей останавливались и пытались потушить иномарку, но результата это не дало.

«Я был в тот момент и сам помогал тушить. Много кто остановился. С десяток огнетушителей истратили, капот накалился, и открыть его не смогли», – отметил Павел Власов.