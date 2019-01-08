Житель Кемерова пропал по дороге домой

8 Янв. 2019 2019-01-08T07:52:17+03:00

Мужчина отправился в Кемерово из Крапивинского района и пропал.

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В Кузбассе пропал без вести 42-летний Евгений Шудриков. Мужчина отправился в Кемерово из Крапивинского района и пропал.

Сейчас пропавшего жителя Кемерова разыскивают родные. По их словам, 28 декабря в 17 часов Евгений вышел из дома отца в поселке Михайловский Крапивинского района и отправился на вокзал, чтобы уехать в Кемерово. После этого его никто не видел.

Евгений Шудриков худощавого телосложения, его рост составляет 176 сантиметров, волосы темно-русые.

В день пропажи мужчина был одет в черную кожаную куртку, светло-синие потертые джинсы, высокие черные ботинки и вязаную шапку синего цвета. С собой у него был паспорт и ноутбук.

Родные Евгения Шудрикова просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщить об этом по телефонам:

02, 8-960-914-7138 или 8-906-983-1444