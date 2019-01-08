Кузбассовец насмерть сбил пешехода в Барнауле

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:57:05+03:00

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Кузбасский водитель насмерть сбил мужчину в Барнауле. В соцсетях появились кадры с места аварии.

В ночь на 8 января водитель автомобиля Mitsubishi L200 с кузбасскими номерами сбил пешехода в Барнауле. Наезд произошел на пересечении улиц Северо-Западной и Смирнова. По словам очевидцев, пикап ехал на большой скорости, водитель не успел затормозить. От полученных травм на месте скончался 39-летний мужчина. Как сообщили в ГИБДД, за рулем внедорожника находился водитель 1987 года рождения.

Как отмечают жители Барнаула, на этом участке дороги часто случаются аварии.