62 ребенка родилось в Кузбассе на Рождество

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:12:33+03:00

Больше всего малышей появилось на свет в Кемерове и Новокузнецке. Фото: pixabay.com

Изменить размер текста: A A

На Рождество в Кемеровской области родилось 62 ребенка. Больше всего малышей появилось на свет в Кемерове и Новокузнецке.

Как отметили в администрации области, в Кемеровое в праздник родилось 19 детей, восемь из них в перинатальном центре, в том числе одна двойня (мальчик и девочка). 17 малышей появились на свет в Новокузнецке, в том числе одна двойня – мальчики. В Юрге родилось четыре ребенка, в Мариинске —три, в Гурьевске —два.

«От всей души поздравляю семьи ребятишек. Здоровья мамочкам и деткам, счастья и благополучия!», – написал в соцсети мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов.

Все женщины, родившие в праздник получат по 10 тысяч рублей и медальон ребенку «Рожденному на Земле кузнецкой». В прошлом году на Рождество родилось 34 мальчика и 40 девочек.

Напомним, что в новогоднюю ночь в Кузбассе родилось 44 ребенка: 25 мальчиков и 19 девочек.