В Кемерове рецидивист ограбил пенсионерку

8 Янв. 2019 2019-01-08T10:43:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове 40-летний рецидивист ограбил на улице пенсионерку. Грабитель выхватил сумку, в которой было 5 000 рублей.

Накануне днем в отдел полиции «Заводский» кемеровского управления МВД обратилась 60-летняя женщина. Она рассказала, что по дороге в магазин на нее напал мужчина и выхватил из рук сумку. В ней были 5 000 рбулей.

Все наряды полиции были ориентированы на розыск преступника. В результате сотрудники ППС задержали подозреваемого недалеко от места преступления. Им оказался 40-летний мужчина, ранее неоднократно судимый. Полицейские изъяли у него украденные деньги.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчине грозит четыре года тюрьмы.