На пожаре в Кузбассе погиб пенсионер

8 Янв. 2019 2019-01-08T11:27:16+03:00

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В Анжеро-Судженске при пожаре погиб 78-летний мужичина. Его тело нашли спасатели.

Ранним утром на улице Московская в Анжеро-Судженске загорелся частный дом. На место возгорания выехали четыре единицы техники МЧС и 10 пожарных. После ликвидации возгорания в доме спасатели обнаружили тело хозяина – 78-летнего мужчины, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». Погибший проживал один.

В настоящее время следователи выясняются все обстоятельства произошедшего. Эксперты устанавливают причину возгорания.