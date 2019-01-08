На пожаре в Кузбассе погиб пенсионер
Тело мужчины нашли спасатели
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В Анжеро-Судженске при пожаре погиб 78-летний мужичина. Его тело нашли спасатели.
Ранним утром на улице Московская в Анжеро-Судженске загорелся частный дом. На место возгорания выехали четыре единицы техники МЧС и 10 пожарных. После ликвидации возгорания в доме спасатели обнаружили тело хозяина – 78-летнего мужчины, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». Погибший проживал один.
В настоящее время следователи выясняются все обстоятельства произошедшего. Эксперты устанавливают причину возгорания.