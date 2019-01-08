2019-01-08T11:27:16+03:00
Происшествия

На пожаре в Кузбассе погиб пенсионер

Тело мужчины нашли спасатели
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Анжеро-Судженске при пожаре погиб 78-летний мужичина. Его тело нашли спасатели.

Ранним утром на улице Московская в Анжеро-Судженске загорелся частный дом. На место возгорания выехали четыре единицы техники МЧС и 10 пожарных. После ликвидации возгорания в доме спасатели обнаружили тело хозяина – 78-летнего мужчины, сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса». Погибший проживал один.

В настоящее время следователи выясняются все обстоятельства произошедшего. Эксперты устанавливают причину возгорания.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24