2019-01-08T12:02:52+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: В Новокузнецке загорелась многоэтажка

Возгорание произошло из-за неосторожного курения
Кирилл ЧАЩИН
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Во вторник, 8 января, в Новокузнецке загорелся многоквартирный дом. Один человек пострадал.

В 08:46 в МЧС поступило сообщение о пожаре в муниципальном многоквартирном жилом доме на проспекте Октябрьский в Новокузнецке. На место выехали четыре единицы техники и 13 спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения небольшое задымление в подъезде. Эвакуация не проводилась. В результате пожара в комнате размером три на пять метров обгорело кресло на площади два квадратных метра. Пострадал хозяин квартиры, – рассказали в МЧС. – Предварительная причина пожара - неосторожность при курении. Возгорание удалось ликвидировать в 08.58.

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