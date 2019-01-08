2019-01-08T13:00:47+03:00
Общество

В конце недели в Кузбасс придут морозы

До пятницы в регионе ожидаются снег и метели
Кирилл ЧАЩИН
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До пятницы нас ждут снег и метели, а затем - морозыДо пятницы нас ждут снег и метели, а затем - морозыФото: Андрей КОПАЛОВ
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У жителей Кузбасса есть еще в запасе буквально пара теплых дней. В пятницу синоптики Кемеровского гидрометцентра прогнозируют похолодание.

В среду в Кузбассе будет еще тепло. Температура воздуха по области составит от -4 до -9 градусов. Местами будет -10,-15 градусов. В Кемерове ожидается -5,-7. Ветер будет юго-западным местами с порывами до 15-20 метров в секунду. На большей части региона пройдет снег, местами метели. На дорогах ожидается гололедица.

В ночь на 10 января температура останется в пределах -10,-15 градусов, местами похолодает до -20 градусов. Днем столбики термометров покажут -10, -15 градусов. Местами будет -3,-8 градусов. Также ожидаются метели и снегопады. Порывы ветра будут достигать скорости 18 метров в секунду.

–11, 12 и 13 числа из-за антициклона придут морозы. Ночью будет около -25,-30 градусов. Днем будет около -15,-20 градусов. Ветер будет от слабого до умеренного, реимущественного без осадков, – рассказала Наталья Полуэктова пресс-секретарь Кемеровского гидрометцентра.

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