2019-01-08T13:28:30+03:00
Общество

МЧС предупредило кузбассовцев о сильном ветре и метелях

9 января ожидается непогода
Кирилл ЧАЩИН
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МЧС через смс-рассылку предупреждает жителей Кузбасса о метелях и сильном ветре. Непогода ожидается в среду, 9 января.

«9 января днем на территории Кемеровской области ожидается снег, метели, гололедные явления, усиление ветра до 20 метров в секунду», – предупреждает в МЧС.

Кроме того, сотрудники госавтоинспекции просят автомобилистов по возможности воздержаться от дальних междугородных поездок:

– Если же все-таки отправляетесь в путь, будьте внимательными и осторожными на дороге. Учитывайте погодные и дорожные условия при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущих транспортных средств и бокового интервала.

Напомним, что по прогнозам синоптиков, в среду на территории всей области ожидаются снегопады и метели. На дорогах ожидается гололедица.

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