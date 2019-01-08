2019-01-08T13:55:16+03:00
Общество

Жителей Кемерова предупреждают о новом мошенничестве

Аферисты просят наличные взамен перевода на карту
Кирилл ЧАЩИН
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Жителей Кемерова в соцсетях предупреждаются о новой схеме уличных мошенников. Аферисты просят прохожих обналичить их перевод. Об этом в популярной группе в соцсети написал анонимный пользователь.

«Дорогие кемеровчане, будьте бдительны! Раньше ходили всякие попрошайки и просили деньги, мол уехать не могут в другой город. А сейчас у них новая схема: в торговых центрах подлетают и умоляют помочь: «вот я карту забыл, а нужна наличка! Можно я вам переведу на карту, а вы снимите наличными и отдадите мне». А дальше вы знаете - они просто отменяют операцию перевода и все, плакали ваши денежки и ваша доброта! Жаль, что из-за таких подонков потом страдают люди, которым действительно нужна помощь…», – написала кемеровчанка.

Пользователь отметил, что у одного из торговых центров каждый день видит одного и того же человека, который просит помощи у посетителей.

Многие пользователи, комментирующие запись, усомнились в том, что перевод можно отменить.

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