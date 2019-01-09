2019-01-09T04:05:06+03:00
Общество

В Новокузнецке водитель сломал челюсть дворнику

Пострадавший сделал мужчине замечание
Кирилл ЧАЩИН
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Любитель парковаться у мусорных баков не стерпел замечания. Фото: city-n.ruЛюбитель парковаться у мусорных баков не стерпел замечания. Фото: city-n.ru
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В Новокузнецке автомобилист сломал челюсть 58-летнему дворнику в ответ на замечание. Мужчина попросил водителя не парковаться у мусорных баков.

Агрессивный автолюбитель не раз оставлял свою иномарку вплотную у контейнеров во дворе дома №17 по проспекту Дружбы, мешая вывозить мусор. 1 января мужчине сделал замечание дворник. После этого тот стал оскорблять обидчика лично и в социальных сетях. 6 января, встретив дворника, мужчина избил его. 58-летний работник получил перелом челюсти. Сейчас пострадавший находится в больнице после операции, сообщают жильцы дома.

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