2019-01-09T04:10:11+03:00
Общество

В Кемерове начали строить президентское кадетское училище

Первых кадетов оно примет в 2019 году
Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе заложили памятный камень в основание будущего Президентского кадетского училища. Фото: пресс-служба АКО.В Кузбассе заложили памятный камень в основание будущего Президентского кадетского училища. Фото: пресс-служба АКО.
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В Кемерове специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны начали строительство президентского кадетского училища. Учебное заведение заработает в сентябре 2019 года.

«На его базе будут реализовываться инновационные образовательные программы по IT-технологиям, робототехнике, авиа моделированию и другим технологичным направлениям. Учреждение станет региональной площадкой для внедрения новых эффективных методик обучения», – отметили в министерстве обороны.

К концу лета строители возведут учебно-административный корпус, столовую на 900 мест, спальный корпус на 360 мест, медпункт, два КПП, крытый спортивный комплекс. Также будут построены различные спортивные площадки и стадион на 620 посадочных мест.

Училище рассчитано на 840 мест. В нем будут обучаться ученики 5-11 классов.

Напомним, что о строительстве в Кемерове президентского кадетского училища стало известно 1 июля 2018 года. Осенью появился проект будущего заведения. 26 декабря 2018 года был заложен памятный камень на месте строительства.

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