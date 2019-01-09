В Кемерове начали строить президентское кадетское училище
В Кемерове специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны начали строительство президентского кадетского училища. Учебное заведение заработает в сентябре 2019 года.
«На его базе будут реализовываться инновационные образовательные программы по IT-технологиям, робототехнике, авиа моделированию и другим технологичным направлениям. Учреждение станет региональной площадкой для внедрения новых эффективных методик обучения», – отметили в министерстве обороны.
К концу лета строители возведут учебно-административный корпус, столовую на 900 мест, спальный корпус на 360 мест, медпункт, два КПП, крытый спортивный комплекс. Также будут построены различные спортивные площадки и стадион на 620 посадочных мест.
Училище рассчитано на 840 мест. В нем будут обучаться ученики 5-11 классов.
Напомним, что о строительстве в Кемерове президентского кадетского училища стало известно 1 июля 2018 года. Осенью появился проект будущего заведения. 26 декабря 2018 года был заложен памятный камень на месте строительства.