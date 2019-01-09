2019-01-09T05:58:18+03:00
Происшествия

Молодой мужчина погиб при пожаре в Ленинске-Кузнецком

Трагедия случилась 8 декабря ранним утром
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Молодой мужчина погиб при пожаре в Ленинске-Кузнецком. Фото: Правоохранительный портал Кузбасса.Молодой мужчина погиб при пожаре в Ленинске-Кузнецком. Фото: Правоохранительный портал Кузбасса.
Изменить размер текста:

Накануне в Ленинске-Кузнецком на улице Степной случился пожар в частном доме. Как выяснилось позже, хозяин дома погиб при пожаре.

Сигнал о том, что на улице Степной в Ленинске-Кузнецком горит частный жилой дом, поступил на пульт диспетчера в 04:15. На тушение пожара отправились семь человек и две единицы техники. В 04:49 пожар в жилом доме и на веранде был полностью ликвидирован. Но, как оказалось, происшествие не обошлось без жертв. Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, после того, как возгорание было ликвидировано, пожарные обнаружили тело 36-летнего хозяина жилища.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления. Следователям предстоит установить все причины и обстоятельства случившегося.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяная новокузнечанка украла из магазина водку
Сергей Цивилев представил Владимиру Путину программу развития культурного кластера Кузбасса
В Кемерове светофоры начали работать в режиме буднего дня
Известный КВНщик рассказал о гибели брата в Шерегеше
В Кемерове гость ограбил хозяйку
Более 200 спортсменов выступили на кузбасских соревнованиях по лыжным гонкам
В Новокузнецке эвакуировали посетителей торгового центра
В Калтане полицейские уничтожили опасную горку
На кузбасской трассе установили камеры фиксации нарушений
Неравнодушные кемеровчане накормили бездомных животных
В Кемерове дружинники помогли раскрыть 71 преступление в прошлом году
Воры избили собак: кемеровчанин просит помочь спасти искалеченных животных
В первый рабочий день января Кемерово встал в пробке
В новокузнецкой многоэтажке загорелся мусор
В Кемерове начали строить президентское кадетское училище