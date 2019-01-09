Молодой мужчина погиб при пожаре в Ленинске-Кузнецком

9 Янв. 2019 2019-01-09T05:58:18+03:00

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Накануне в Ленинске-Кузнецком на улице Степной случился пожар в частном доме. Как выяснилось позже, хозяин дома погиб при пожаре.

Сигнал о том, что на улице Степной в Ленинске-Кузнецком горит частный жилой дом, поступил на пульт диспетчера в 04:15. На тушение пожара отправились семь человек и две единицы техники. В 04:49 пожар в жилом доме и на веранде был полностью ликвидирован. Но, как оказалось, происшествие не обошлось без жертв. Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, после того, как возгорание было ликвидировано, пожарные обнаружили тело 36-летнего хозяина жилища.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации печного отопления. Следователям предстоит установить все причины и обстоятельства случившегося.