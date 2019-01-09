2019-01-09T07:59:15+03:00
Общество

В Кемерове дружинники помогли раскрыть 71 преступление в прошлом году

Также общественники задержали 42 человека, находящихся в розыске
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове дружинники помогли раскрыть 71 преступление в прошлом году. Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.В Кемерове дружинники помогли раскрыть 71 преступление в прошлом году. Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.
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В 2018 году кемеровские дружинники помогли полиции раскрыть 71 преступление и задержать 42 человека, находящихся в розыске.

Как рассказали в пресс-службе администрации города Кемерово, общественники помогли правоохранителям обеспечивать порядок при проведении 437 массовых мероприятий. Такая совместная работа позволила на 6,4% снизить общее количество преступлений по сравнению с 2017 годом. Также на 4,1% снизилось количество преступлений на улицах и в общественных местах, на 8,1% - количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения.

Сегодня численность кемеровской народной дружины насчитывает 700 человек. Каждый из них прошел первоначальную подготовку, освоил азы правовых дисциплин, физической культуры и основы оказания медицинской помощи.

Совместные наряды полицейских и дружинников ежедневно патрулируют места массового отдыха горожан, обеспечивая их безопасность и спокойствие.

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