Неравнодушные кемеровчане накормили бездомных животных

9 Янв. 2019 2019-01-09T08:25:22+03:00

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Более 20 килограммов корма для бездомных кошек и собак собрали кемеровские активисты. Вместе с подстилками и игрушками корм передали в один из приютов города Кемерово.

В благотворительной акции приняли участие представители комитетов территориального общественного самоуправления, сотрудники территориального управления Центрального района, специалисты управления социальной защиты населения и отдела Пенсионного фонда. Кроме того, в рамках новогодней благотворительной акции жители принесли подстилки и игрушки для животных. Как рассказали в пресс-службе кемеровской мэрии, все собранные вещи и продукты переданы мини-приюту «Васька», в котором содержится 18 кошек и семь собак.