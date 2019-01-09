2019-01-09T08:25:22+03:00
Общество

Неравнодушные кемеровчане накормили бездомных животных

Они передали приюту более двух килограммов корма
Ирина АВТУШКО
Поделиться:
Более 20 килограммов корма для бездомных кошек и собак собрали кемеровские активисты. Фото: пресс-служба администрации Кемерова.Более 20 килограммов корма для бездомных кошек и собак собрали кемеровские активисты. Фото: пресс-служба администрации Кемерова.
Изменить размер текста:

Более 20 килограммов корма для бездомных кошек и собак собрали кемеровские активисты. Вместе с подстилками и игрушками корм передали в один из приютов города Кемерово.

В благотворительной акции приняли участие представители комитетов территориального общественного самоуправления, сотрудники территориального управления Центрального района, специалисты управления социальной защиты населения и отдела Пенсионного фонда. Кроме того, в рамках новогодней благотворительной акции жители принесли подстилки и игрушки для животных. Как рассказали в пресс-службе кемеровской мэрии, все собранные вещи и продукты переданы мини-приюту «Васька», в котором содержится 18 кошек и семь собак.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяная новокузнечанка украла из магазина водку
Сергей Цивилев представил Владимиру Путину программу развития культурного кластера Кузбасса
В Кемерове светофоры начали работать в режиме буднего дня
Известный КВНщик рассказал о гибели брата в Шерегеше
В Кемерове гость ограбил хозяйку
Более 200 спортсменов выступили на кузбасских соревнованиях по лыжным гонкам
В Новокузнецке эвакуировали посетителей торгового центра
В Калтане полицейские уничтожили опасную горку
На кузбасской трассе установили камеры фиксации нарушений
В Кемерове дружинники помогли раскрыть 71 преступление в прошлом году
Воры избили собак: кемеровчанин просит помочь спасти искалеченных животных
Молодой мужчина погиб при пожаре в Ленинске-Кузнецком
В первый рабочий день января Кемерово встал в пробке
В новокузнецкой многоэтажке загорелся мусор
В Кемерове начали строить президентское кадетское училище