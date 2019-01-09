На кузбасской трассе установили камеры фиксации нарушений
На трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий с нового года работает комплекс фиксации нарушений скоростного режима. Камеры установили на подъезде к столице Кузбасса.
Как рассказали в областном управлении ГИБДД, комплекс фиксирует среднюю скорость автомобилей на нулевом и шестом километре автодороги в обоих направлениях.
– Он фиксирует не только мгновенную скорость, но и среднюю скорость, с которой транспортные средства проходят данный участок автодороги, в зависимости от времени, затраченного на проезд данного участка трассы, – отметили в ГИБДД.
Максимальная разрешенная скорость на этом участке составляет 90 километров в час, отмечают в ГИБДД.