На кузбасской трассе установили камеры фиксации нарушений

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:03:48+03:00

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На трассе Кемерово – Ленинск-Кузнецкий с нового года работает комплекс фиксации нарушений скоростного режима. Камеры установили на подъезде к столице Кузбасса.

Как рассказали в областном управлении ГИБДД, комплекс фиксирует среднюю скорость автомобилей на нулевом и шестом километре автодороги в обоих направлениях.

– Он фиксирует не только мгновенную скорость, но и среднюю скорость, с которой транспортные средства проходят данный участок автодороги, в зависимости от времени, затраченного на проезд данного участка трассы, – отметили в ГИБДД.

Максимальная разрешенная скорость на этом участке составляет 90 километров в час, отмечают в ГИБДД.