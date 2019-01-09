В Новокузнецке эвакуировали посетителей торгового центра

9 Янв. 2019 2019-01-09T09:11:46+03:00

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Минувшим утром из новокузнецкого торгового центра эвакуировали посетителей и весь персонал. Причиной эвакуации стала сработавшая пожарная сигнализация.

Около 10 часов утра в новокузнецком торгово-развлекательном центре сработала пожарная сигнализация. В течение нескольких минут посетители и персонал торгового центра покинули здание. Впрочем, позже оказалось, что угрозы жизни и здоровью не было: в «Планете» проходили учения по отработке действий в случае пожара.

- По легенде, было возгорание в одном из кафе на первом этаже. Охранник заметил возгорание и нажал кнопку пожарной сигнализации, - сообщает пресс-служба ОФПС-11 города Новокузнецка.- Из ТРЦ было эвакуировано порядка 600 человек – посетители и персонал торгового центра. Сотрудников МЧС встретили представители администрации, указали место, где находится условный источник огня. После ликвидации «возгорания» также был проверен весь первый этаж ТРЦ.

В общей сложности тренировка длилась порядка 25 минут.

По легенде, пожар начался в одном из кафе. Фото: Михаил Петрик.

Напомним, в дни новогодних каникул сотрудникам МЧС уже приходиось выезжать по сигналу тревоги в торговые центры Кузбасса. Так, 6 января в одном из складских помещений ТЦ в Киселевске случился пожар, а вечером того же дня - задысление в ТЦ Ленинска-Кузнецкого.