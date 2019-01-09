2019-01-09T09:07:43+03:00
Общество

В Калтане полицейские уничтожили опасную горку

Для катания дети приспособили участок дороги
Ирина АВТУШКО
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Для катания дети приспособили участок дороги. Фото: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.Для катания дети приспособили участок дороги. Фото: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.
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В Калтане полицейские и дорожники ликвидировали опасный снежный спуск на улице Совхозная. Дети приспособили для катания участок дороги.

Горку обнаружили сотрудники городской Госавтоинспекции при проверке состояния улично-дорожной сети. Для катания дети, живущие в частном секторе, приспособили проезжую часть, имеющую значительный уклон. Об опасных зимних забавах стражи правопорядка тут же сообщили коммунальщикам.

- Уже через несколько минут на место прибыла и дорожная техника, которая обработаластихийный спуск пескосоляной смесью, исключив использование проезжей части для зимних детских забав, - рассказали в пресс-службе областной ГИБДД.

Также инспекторы провели с детьми беседу, объяснив опасность использования в качестве зимней горки дороги, по которой движется транспорт.

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