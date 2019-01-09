В Кемерове гость ограбил хозяйку

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:43:51+03:00

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В Кемерове рецидивист пришел в гости и ограбил хозяйку. Мужчину по горячим следам задержали полицейские.

Ночью в полицию обратилась 47-летняя жительница микрорайона Южный. Она сообщила, что ее ограбил один из ее гостей. Когда сотрудники полиции прибыли на место, пострадавшая рассказала, что пригласила в свой дом друзей и устроила застолье. Одна подруга привела с собой незнакомца. Выпив спиртного, мужчина стал вести себя агрессивно.

– Хозяйка жилища попыталась его успокоить, однако разозлила еще больше. Сначала злоумышленник вступил с ней в словесную перепалку, затем выхватил у нее мобильный телефон и скрылся. Сумма причиненного ущерба составила 18 000 рублей, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

По горячим следам полицейские задержали грабителя. Им оказался 36-летний бездомный рецидивист. При досмотре у него нашли украденный телефон. Он во всем признался и объяснил, что хотел продать гаджет.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит четыре года тюрьмы. Сейчас решается вопрос об аресте мужчины.