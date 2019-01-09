Известный КВНщик рассказал о гибели брата в Шерегеше

9 Янв. 2019 2019-01-09T10:24:54+03:00

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Известный актер и КВНщик Андрей Бурковский рассказал о гибели своего брата в Шерегеше. Трагедия произошла 10 лет назад.

«Сегодня, ровно 10 лет назад, погиб мой родной брат. Его звали Саша. Ему было всего 23 года! Скажу только одно: когда его хоронили, к нему пришел весь Томск, и я не преувеличиваю, а он не был политиком, спортсменом или артистом, он был «лишь» хорошим человеком, который умел дружить, который не мог сказать плохого слова, который не понимал, если люди за столом вдруг начинали ругаться и выяснять отношения. Он объединял компании и большие рабочие коллективы, умел смеяться над всем, переводя проблему в другую плоскость, и проблема исчезала, - написал Андрей Бурковский на своей странице в Instagram.

Актер добавил, что Александр был для него любимым другом. 8 января Андрей Бурковский приехал в родной город, чтобы вместе с семьей почтить его память.