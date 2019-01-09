2019-01-09T10:45:30+03:00
Общество

В Кемерове светофоры начали работать в режиме буднего дня

Ранее они работали по праздничному графику
Ирина АВТУШКО
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В Кемерове светофоры начали работать в режиме буднего дня. Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.В Кемерове светофоры начали работать в режиме буднего дня. Фото: пресс-служба администрации города Кемерово.
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В Кемерове возобновлена работа светофоров в режиме буднего дня. До этого светофорные объекты меняли режим работы из-за новогодних праздников.

Как сообщили в Центре организации дорожного движения, с возвращением привычного режима работы светофоров стало доступно реверсивное движение на Университетском мосту, которое на каникулах не осуществлялось. Помимо этого, восстановлен будний режим у 53 крупных светофорных объектов.

-Специалисты ЦОДД с 5 января проводили профилактические работы, обновляли программы, переводили их в режим работы в будние дни, увеличивая фазы в соответствии с векторами трафика, - отметили в пресс-службе городской мэрии.

Также кемеровчанам напомнили, что в городе действует телефон «горячей линии» 67-00-00, по которому можно сообщить о неисправности светофоров.

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