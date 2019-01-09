2019-01-09T11:04:44+03:00
Общество

Сергей Цивилев представил Владимиру Путину программу развития культурного кластера Кузбасса

В кластер войдут два квартала искусств и 35 домов культуры в разных городах
Екатерина РОМАНОВА
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На совещании в Калининграде Сергей Цивилев и Владимир Путин обсудили программу развития культурного кластера Кузбасса. Фото: пресс-служба АКО.На совещании в Калининграде Сергей Цивилев и Владимир Путин обсудили программу развития культурного кластера Кузбасса. Фото: пресс-служба АКО.
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Свои первые рабочие дни в наступившем году Сергей Цивилев провел в Калининграде. Здесь проходило совещание, на котором обсуждались вопросы создания в России культурно-образовательных комплексов.

Совещание проходило под председательством президента России Владимира Путина глава государства отметил, что у каждого человека в любом регионе должна быть возможность увидеть выступления ведущих артистов России, познакомиться с мировыми шедеврами, которые хранятся в лучших музеях страны. И одним из первых регионов, где начнет реализовываться этот масштабный проект, стала Кемеровская область.

- Мы показали президенту программу развития культурного кластера Кузбасса, в которую вошли кварталы искусств в Кемерове и Новокузнецке, а также 35 домов культуры в разных городах региона, - рассказал о результатах заседания губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. - По мнению Владимира Владимировича, возможность раскрыть свои таланты должна быть доступна каждому человеку в любом регионе нашей страны. Наши дети должны получать образование у ведущих деятелей российской и мировой культуры. И с созданием культурного кластера в Кузбассе – мы дадим им эту возможность!

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