Пьяная новокузнечанка украла из магазина водку

9 Янв. 2019 2019-01-09T11:06:22+03:00

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Нетрезвая новокузнечанка пришла в один из магазинов города за алкоголем. Правда, расплачиваться за него женщина не собиралась. И теперь за это она может лишиться свободы.

31-летняя жительница Новокузнецка зашла в один из продуктовых магазинов Заводского района. Женщина прошлась между торговыми стеллажами, подошла к витрине с алкоголем, взяла оттуда одну из бутылок и аккуратно спрятала под верхней одеждой. После этого она, минуя кассы, направилась к выходу.

На выходе из магазина женщину попыталась остановить продавец, но злоумышленнице удалось скрыться. Правда, не надолго: совсем скоро прибывшие по сигналу полицейские опознали воровку. Как оказалось, им она хорошо знакома: женщина уже была не раз судима за преступления. Когда ее задержали, злоумышленница уже успела употребить украденное. А признавая вину, он заявила, что в тот момент находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, в отношении женщины заведено уголовное дело. Она может лишиться свободы на срок до четырех лет.