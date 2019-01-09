В Кемерове школьник получил ожог лица от найденной на улице петарды

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:31:56+03:00

Мальчик получил ожоги руки и лица от загоревшегося фейерверка Фото: Кирилл ЧАЩИН

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Кемеровский школьник поджег найденную на улице петарду. Мальчик попал в больницу с ожогами лица и руки.

Инцидент произошел накануне в Кедровке. 10-летний мальчик во дворе вместе с друзьями нашел неразорвавшийся снаряд фейерверка. Школьники разобрали его и подожгли несгоревший порох.

– Огонь вспыхнул очень быстро и обжег лицо и руку мальчика. По заключению медиков, полученные им повреждения не представляют угрозу для жизни и здоровья ребенка, – отметили в областном управлении МВД.

Полицейские составили в отношении матери школьника протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ей грозит штраф в размере 500 рублей. Также стражи порядка провели с родителями профилактическую беседу.