2019-01-09T12:31:56+03:00
Происшествия

В Кемерове школьник получил ожог лица от найденной на улице петарды

Мальчик разобрал снаряд и поджег порох
Кирилл ЧАЩИН
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Мальчик получил ожоги руки и лица от загоревшегося фейерверкаМальчик получил ожоги руки и лица от загоревшегося фейерверкаФото: Кирилл ЧАЩИН
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Кемеровский школьник поджег найденную на улице петарду. Мальчик попал в больницу с ожогами лица и руки.

Инцидент произошел накануне в Кедровке. 10-летний мальчик во дворе вместе с друзьями нашел неразорвавшийся снаряд фейерверка. Школьники разобрали его и подожгли несгоревший порох.

– Огонь вспыхнул очень быстро и обжег лицо и руку мальчика. По заключению медиков, полученные им повреждения не представляют угрозу для жизни и здоровья ребенка, – отметили в областном управлении МВД.

Полицейские составили в отношении матери школьника протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ей грозит штраф в размере 500 рублей. Также стражи порядка провели с родителями профилактическую беседу.

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