В Кемерове школьник получил ожог лица от найденной на улице петарды
Кемеровский школьник поджег найденную на улице петарду. Мальчик попал в больницу с ожогами лица и руки.
Инцидент произошел накануне в Кедровке. 10-летний мальчик во дворе вместе с друзьями нашел неразорвавшийся снаряд фейерверка. Школьники разобрали его и подожгли несгоревший порох.
– Огонь вспыхнул очень быстро и обжег лицо и руку мальчика. По заключению медиков, полученные им повреждения не представляют угрозу для жизни и здоровья ребенка, – отметили в областном управлении МВД.
Полицейские составили в отношении матери школьника протокол за неисполнение родительских обязанностей. Ей грозит штраф в размере 500 рублей. Также стражи порядка провели с родителями профилактическую беседу.