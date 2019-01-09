В Новокузнецке задержали мошенницу, которая представлялась сотрудницей УК

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:16:34+03:00

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В Новокузнецке полицейские задержали женщину, которая представлялась сотрудницей управляющих компаний и выманивала у пенсионерок деньги. На удочку лжеработницы попались три новокузнечанки.

Напомним, в конце декабря в полицию обратилась 83-летняя новокузнечанка. Она рассказала, что к ней в квартиру пришла незнакомка, которая представилась сотрудницей обслуживающей компании. Женщина сообщила, что у хозяйки квартиры имеется долг за горячую воду. Мошенница предложила новокузнечанке оплатить его на дому и получить скидку больше 50 процентов – вместо 5,4 тысячи нужно было заплатить всего 2,2. Однако у пенсионерки не нашлось мелких купюр, и она отдала лжесотруднице, которая, к слову, показала липовое удостоверение, пять тысяч рублей. Та обещала разменять деньги, но сдачи пенсионерка так и не дождалась.

Стоит отметить, что под видом сотрудницы УК мошенница смогла обмануть еще двух пенсионерок. В квартиру одной из них мошенница попала под видом проверки водосчетчиков. Уходя, женщина прихватила с собой 3,7 тысячи рублей, которые лежали на видном месте. В третий раз она использовала ту же схему с проверкой приборов учета: женщина просила у хозяйки квартиры стакан воды и в ее отсутствие крала сбережения.

Полицейским удалось поймать подозреваемую в мошенничестве и кражах. Ею оказалась 37-летняя ранее неоднократно судимая за кражи, мошенничества и хранение наркотиков местная жительница. В отношении нее возбуждено уголовное дело.