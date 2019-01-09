Полицейские нашли сумку с 735 тысячами рублей и вернули кемеровчанке

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:17:38+03:00

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Кемеровчанка решила немного отдохнуть в одном из городских кафе, а когда уходила оттуда, случайно забыла сумочку. В сумочки находились золотые украшения и деньги – в общей сложности на 735 тысяч рублей.

Обнаружив отсутствие сумочки, женщина обратилась в отдел полиции. Стражи порядка решили, что к ее исчезновению может быть причастен кто-то из посетителей кафе. Их предположения оправдались: после того, как были установлены все посетители, отдыхавшие в тот день в заведении, нашелся и тот, кто обнаружил сумочку. 56-летний мужчина рассказал, что нашел аксессуар с украшениями и деньгами и хотел самостоятельно разыскать владелицу и передать драгоценности ей лично в руки.

- Сумочку с ювелирными изделиями и деньгами полицейские изъяли и передали законной владелиц, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - Женщина поблагодарила стражей порядка за помощь.

Сейчас проводится доследственная проверка по данному факту. А сотрудники полиции еще раз напоминают о том, что если вы нашли чужую вещь, то должны либо предпринять меры и вернуть ее владельцу, либо передать в полицию.