В Кузбассе мошенник похитил у пенсионера 30 тысяч рублей под предлогом покупки дома

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:21:30+03:00

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В отдел полиции Гурьевского района обратился 71-летний пенсионер с заявлением, что у него похитили сбережения. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей.

По словам мужчины, накануне он разместил в интернете

объявление о продаже частного дома. Вскоре ему позвонил неизвестный и сказал, что хочет купить дом, а также внести за него предоплату. Под этим предлогом аферист убедил пенсионера пройти к банкомату и под диктовку выполнить ряд комбинаций для подтверждения получения платежа. В результате со счета потерпевшего были списаны все сбережения.

-В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемого. Уже известно, что, следуя инструкции афериста, пенсионер подключил его телефонный номер к личному «мобильному банку», предоставив тем самым доступ к собственному банковскому счету.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Наказание за данное преступление предусматривает до пяти лет лишения свободы.