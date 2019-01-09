Погода 10 января в Кузбассе: снег и гололед

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:09:11+03:00

10 января в Кузбассе будет снежно и тепло. Фото: архив КП. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

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В четверг, 10 января, кузбассовцев ждет комфортная зимняя погода. Причем на юге области будет теплее, чем на севере.

Ночью столбики термометров на территории Кемеровской области будут держаться в пределах отметок 13-18 градусов мороза. На юге региона ожидается от -6 до -11 градусов, а на севере будет прохладнее: -13…-15 градусов.

Днем сохранится такая же температура:-13…-18 на территории области, -12…-14 градусов в Кемерове и -6…-11 градусов на юге области. В течение ближайших суток ожидается переменная облачность, в большинстве районов пройдет снег, местами возможна метель, снежные накаты и гололедица. В Кемерове ночью пройдет небольшой снег, метель. Днем синоптики прогнозируют умеренный снег и поземок. При порывах скорость ветра может достигать 12-15 метров в секунду.