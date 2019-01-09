Кузбассовцу оторвало пальцы взорвавшейся в руке петардой

9 Янв. 2019 2019-01-09T12:58:01+03:00

В Беловском районе мужчина оказался в больнице после празднования Нового года

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В Кузбассе мужчина остался без пальцев после того, как в его руке взорвалась петарда. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Несчастный случай произошел в селе Мохово Беловского района во время празднования Нового года. Местный житель решил взорвать петарду, поджег ее, но не сразу бросил изделие, поэтому оно взорвалось в руке мужчины. В итоге селянина доставили в больницу, где у него диагностировали частичную травматическую ампутацию руки, сообщил «Правоохранительный портал Кузбасса».

По информации издания, в момент запуска петарды мужчина был пьян. Врачам пришлось удалить у него три пальца.

Как ранее писала «Комсомольская правда», в Кемерове школьник получил ожоги лица и рук от найденной на улице петарды.