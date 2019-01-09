Кузбассовцы помогли полицейским наказать более 1000 нарушителей ПДД

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:10:56+03:00

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За восемь лет участники акции «Мобильный патруль» помогли кузбасским полицейским привлечь к ответственности более тысячи нарушителей ПДД. Стражи порядка поблагодарили участников проекта за помощь.

- Главная задача проекта заключается в том, чтобы каждый автолюбитель осознавал, что в любой момент его противоправные действия могут быть зафиксированы участниками «Мобильного патруля», и сведения переданы в правоохранительные органы. В конечном итоге это дисциплинирует водителей и способствует снижению количества не только нарушителей, но и дорожно-транспортных происшествий, - отмечает автор проекта начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Кемеровской области полковник внутренней службы Игорь Ситдиков.

Все годы работы проекта полицейские получили около 4 000 сигналов. Благодаря активистам к ответственности были привлечены более 1 000 физических и юридических лиц. Как отметил член Общественного совета при ГУ МВД России по Кемеровской области Игорь Те, 2018 году кузбассовцы проявили наибольшую активность, прислав огромное количество фото и видео нарушений.

Накануне Игорь Те наградил кемеровчанина Сергея Воронина, который прислал тысячный сигнал в 2018 году.