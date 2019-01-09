В Кировском районе Кемерова столкнулись маршрутка и Chevrolet

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:29:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кемерове днем 9 января столкнулись маршрутное такси и Chevrolet Cobalt. Из-за аварии на участке дороги с интенсивным движением был затруднен проезд.

ДТП произошло на улице Инициативной. Фотографиями последствий аварии поделились пользователи социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что на дороге стоят ПАЗ и Chevrolet Cobalt, которые столкнулись лоб в лоб. Судя по всему, сильных повреждений транспортные средства не получили.

В комментариях пользователи предположили, что аварию спровоцировал водитель маршрутного такси, так как ПАЗ, по их словам, стоит на встречной полосе дороги. Скорее всего, маршрутка совершала разворот.

В данный момент обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.