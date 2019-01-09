Автомобилиста, избившего дворника, задержали в Новокузнецке

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:44:43+03:00

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В Новокузнецке сотрудники полиции задержали мужчину, который избил дворника за сделанное замечание. 59-летний мужчина пострадал от рук 21-летнего автомобилиста.

59-летний новокузнечанин с гематомой на лице обратился в больницу за медицинской помощью. Врачи госпитализировали его и сообщили о характере травм в полицию. В свою очередь сотрудники полиции начали проверку и установили, что потерпевший работает дворником. Он убирал двор многоквартирного дома и сделал замечание владельцу иномарки, припарковавшему машину так, что жители дома не могли подойти к мусорному контейнеру. Началась словесная перепалка, и автолюбитель сначала ударил дворника по лицу, а потом скрылся.

Личность автолюбителя удалось вскоре установить – им оказался 21-летний новокузнечанин. К слову, мужчину уже не раз привлекали к ответственности за нарушение правил дорожного движения.

- В настоящее время сотрудники отдела полиции «Куйбышевский» УМВД России по городу Новокузнецку устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области. - После определения степени вреда здоровью, причиненного потерпевшему, будет решаться вопрос возбуждении уголовного дела.