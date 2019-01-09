В Новокузнецке полицейские нашли и вернули горожанину барсетку

9 Янв. 2019 2019-01-09T13:35:14+03:00

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В Новокузнецке сотрудники патрульно-постовой службы помогли местному жителю вернуть утерянную сумку-барсетку. Пропажу они обнаружили на одной из улиц Новобайдаевского района.

Как рассказали в пресс-службе МВД России по Кемеровской области, полицейские нашли барсетку при работе на маршруте патрулирования в ночное время. Осмотрев содержимое находки, стражи порядка обнаружили денежные средства в размере 8 000 рублей, банковские карты и ключи от автомобиля с брелоком автосигнализации. Благодаря последнему выяснилось, что сигнализация установлена на автомобиле «Мазда 3», припаркованном в этом же дворе.

После этого сотрудники ППС установили владельца иномарки. Оказалось, что мужчина проживает в доме, расположенном поблизости. Стражи правопорядка встретились с новокузнечанином и вернули принадлежащее ему имущество. В ответ горожанин поблагодарил полицейских за хорошую работу.