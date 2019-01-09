Следственный комитет опубликовал видео с места гибели шести человек в Тисуле

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:27:00+03:00

В частном доме при пожаре погибли шесть человек. Фото: "Комсомольская правда".

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Следственный комитет опубликовал видео с места пожара в поселке городского типа Тисуль. При этом пожаре погибли трое взрослых и три ребенка.

На кадрах видео запечатлен дом, в котором погибли трое взрослых и три ребенка. Законченные стены, оплавившаяся бытовая техника и пластиковые панели потолка – именно они способствовали задымлению, ставшему роковым для жильцов дома.

Напомним, пожар произошел около восьми часов утра в поселке городского типа Тисуль. После тушения пожара в доме были обнаружены тела 40-летней женщины и ее 42-летнего супруга, а также трех их детей – 5-летней девочки и двух мальчиков - 9-ти летнего и четырехмесячного. Также было обнаружено тело 20-летней девушки, пришедшей в гости. По факту гибели шести человек заведено уголовное дело. Расследование продолжается.