Поиск пропавших в Кузбассе снегоходчиков прекращен

9 Янв. 2019 2019-01-09T15:14:09+03:00

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В Кузбассе прекратили поиск пропавших в Беловском районе снегоходчиков. По предварительным данным, поиск может возобновиться с наступлением тепла.

В пресс-службе областной поисково-спасательной службы сообщили о том, что поиск утонувших в Беловском водохранилище снегоходчиков прекращены поисковые работы, которые велись до недавнего времени не принесли результата.

- С момента начала поисковая операция проводилась на площади порядка 4,5 тысячи квадратным метров, спасатели пробурили порядка девяти тысяч лунок, в которые опускали камеры, а позже – и мощный магнит. Тем не менее, никаких следов снегохода обнаружить не удалось, - сообщил о результатах поисковой операции главный специалист отдела СМИ и организации Агентства защиты населения и территорий Кемеровской области Дмитрий Халецкий..

Осложнялись поиски погодой, когда температура воздуха опускалась до -35 градусов и ниже, а также тем, что единственных из спасшихся снегоходчиков не мог указать точного места, где могли утонуть его товарищи. В настоящее время поисковые работы прекращены. Предположительно – до наступления тепла или до появления проталин. Также они могут быть возобновлены по заявлениям родственников пропавших мужчин.

Напомним, трагический инцидент произошел в ночь на 23 декабря неподалеку от села Менчереп на территории Беловского водохранилища. Трое мужчин катались по льду на снегоходе, однако в какой-то момент транспортное средство вместе с людьми ушло под воду. 28-летнему жителю Белова удалось выплыть, двое других мужчин 32 и 35 лет считаются пропавшими без вести